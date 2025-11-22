Стало известно, почему Тимати не вступает в официальный брак

Тимати (Тимур Юнусов) до сих пор не связал себя узами брака со своей возлюбленной Валентиной Ивановой, да и ни с одной из своих прежних девушек. По словам инсайдеров, которые приводит СтарХит, это он делает из-за своей финансовой стратегии.

«Тимур — человек, чьи активы постоянно растут. Недвижимость, бизнесы, автомобили, счета… Он не хочет делить все это после возможного развода, сталкиваться с судами, выплачивать миллионные алименты и другие обязательства».

Все девушки Тимати о его отрицании брака осведомлены. Правда, не исключено, что каждая из них все же думает, что сможет сломить упорство рэпера и все-таки отвести его в ЗАГС.

В августе стало известно, что Тимати стал отцом в очередной раз — на свет появилась девочка по имени Эмма от мамы Валентины Ивановой. Теперь у детей рэпера Алисы и Ратмира есть младшая сестра.