Мизулина ответила на неожиданный вопрос о муже

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призналась, что ее супруг, артист Ярослав Дронов (Shaman) — романтик. Об этом сообщает РИА Новости.

Shaman в субботу отмечает свой день рождения, ему исполняется 34 года. Артист и его супруга Екатерина Мизулина пообщались с журналистами в преддверии юбилейных концертов «SHAMAN. 30 лет на сцене».

Мизулина приехала на концерт к Дронову в день его рождения

В частности, представители прессы спросили Мизулину, является ли Shaman романтиком.

«Да», — ответила она.

Концерты Shaman пройдут в Кремлевском дворце сегодня и завтра. По словам исполнителя, это будет не просто концерт, а «настоящее действо: конферанс, стендапы, исповеди и интервью».