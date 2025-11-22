Группу «Тату» захейтили из-за встречи с Канье Уэстом

Лена Катина и Юлия Волкова выступили на вечеринке дизайнера Гоши Рубчинского в Токио. Солистки группы «Тату» запечатлели себя рядом с американским рэпером Канье Уэстом, который давно дружит с российским дизайнером.

© Соцсети

Видео певицы выложили в интернет.

«Говорили, наши 2000-е были безумными. Вы бы видели наши 2020-е. Неожиданные встречи в Токио», — подписали ролик девушки.

© Соцсети

Однако англоязычные поклонники группы набросились на исполнительниц, пишет издание passion.ru. Фолловеры решительно советуют Лене и Юле не общаться с музыкантом, поскольку он «сторонник нацистов»

В феврале Канье Уэст написал свыше 20 постов в соцсети X про нацизм, евреев и Илона Маска.

Он признался в любви к Адольфу Гитлеру, обвинил евреев в притеснении темнокожих людей, а также назвал белых расистами.