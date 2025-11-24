Дженнифер Лопес завершила 27-летний конфликт с Гвинет Пэлтроу.

56-летняя Дженнифер Лопес наконец примирилась с 53-летней Гвинет Пэлтроу, поставив точку в многолетних разногласиях. Две знаменитости, чьи отношения долгое время оставались напряжёнными, смогли вновь найти общий язык.

На прошлой неделе Лопес и Пэлтроу появились на Governors Ball в Лос-Анджелесе. По словам очевидцев, обе звезды держались спокойно и дружелюбно, словно забыв о давнем конфликте, который длится ещё с 1998 года. Тогда Дженнифер позволила себе резкое замечание в адрес Гвинет, заявив, что та стала известной не благодаря ролям, а из-за романа с Брэдом Питтом.

Напомним, Пэлтроу встречалась с Питтом три года, и хотя пара распалась в 1997-м, им удалось сохранить хорошие отношения. Вскоре после расставания Гвинет начала встречаться с Беном Аффлеком — их роман длился также около трёх лет. Позже Аффлек стал партнером уже самой Дженнифер Лопес.

По данным инсайдера, сейчас между актрисами не осталось никаких противоречий.

«Между ними всё хорошо, они друзья. Никакого холодного конфликта, плохих вайбов», — приводит слова источника Daily Mail.

Лопес и Пэлтроу снова появятся вместе 3 декабря — обе приглашены на ежегодный благотворительный завтрак The Hollywood Reporter в Лос-Анджелесе, где их отметят наградами.

Сегодня Гвинет счастлива в браке с Брэдом Фэлчаком, с которым она поженилась в 2017 году. У неё также есть двое детей от бывшего мужа, Криса Мартина. Лопес же восстановила отношения с Беном Аффлеком в 2020-м — пара поженилась, но позже вновь рассталась.

