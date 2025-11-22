Мизулина приехала на концерт к Дронову в день его рождения

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приехала в Государственный Кремлевский дворец на концерт к супругу, Ярославу Дронову (Shaman), пишет РИА Новости.

По данным агентства, заслуженный артист РФ в субботу, 22 ноября, отмечает свой день рождения, ему исполняется 34 года.

В свете этого, в Кремлевском дворце пройдут юбилейные концерты с программой «SHAMAN. 30 лет на сцене».

Напомним, что 5 ноября Shaman и Мизулина расписались в ЗАГСе Донецка в ходе посещения ДНР. На их свадьбе присутствовал глава республики Денис Пушилин.

Ранее Дронов сообщил, что программа построена таким образом, что за один вечер зрители смогут пройти путь артиста длиной в 30 лет.