Озвучен гонорар Булановой за концерт без «энергосберегающих» танцоров

Татьяна Буланова заработает около 3,6 млн рублей за концерт в одном из домов культуры Москвы. При этом на сцене с певицей не будет ее привычной танцевальной группы.

Как информирует gazeta.ru, билеты стоили от 3,5 тысяч рублей и были раскуплены практически сразу — в продаже осталось всего 35 мест.

Накануне прошла информация о том, что бывшие танцоры певицы Татьяны Булановой муж и жена Алена и Максим Алалыкины осле конфликта с ее новым директором не могут найти работу. Третий танцор, Дмитрий Берегуля, как пишут СМИ, взял паузу по состоянию здоровья.

Татьяна Буланова высказалась, что поддерживает своих танцоров, которые ранее решили покинуть ее коллектив и продолжить свой творческий путь отдельно.