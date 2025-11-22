Алексей Глызин: «Я вел себя как настоящая свинья. Меня понесло»

Певец Алексей Глызин рассказал, как едва не развелся с женой из-за поклонницы. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ артист признался, что все себя «как свинья», общаясь с поклонницей.

© Passion.ru

Исполнитель хита «Ты не ангел» рассказал, как однажды во время гастролей у него завязалось общение с назойливой поклонницей. По словам Алексея Глызина, девушка буквально обрывала его телефон. Супруга певца Сания не стала терпеть интрижку мужа и в какой-то момент подала на развод.

«Супруга подавала заявление на расторжение брака в суд. Потому что я тогда вел себя как самая настоящая свинья, вот и все. Тогда просто такой свиньей был, а сейчас слов нет, чтобы описать свое поведение. Меня тогда понесло. <…> Была одна девушка, с которой познакомился на одном из концертов. Она постоянно делала какие-то звонки и прочее, а Сании просто надоело все это», — поделился Алексей Глызин.

Друг артиста Виктор Чайка рассказал, что еще одной его серьезной проблемой было злоупотребление алкоголем. Композитор утверждает: из-за пристрастия к спиртному Алексей Глызин мог даже терять контроль над собой.

«Он начал сначала выпивать, потом напиваться, а потом — допиваться до беспамятства, забывать, кто он и что», - заявил Виктор Чайка.

Сам Алексей Глызин оставил заявления друга без комментариев.

Алексея Глызина пытались обмануть телефонные мошенники

Напомним, в 1992 году певец женился во второй раз, его избранницей стала чемпионка мира по художественной гимнастике Сания Бабий. У пары есть 32-летний сын Игорь.

Ранее Алексей Глызин признался, что оставил первую жену и ребенка ради молодой любовницы: «Околдовала она меня».