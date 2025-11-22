Ирина Круг объяснила, почему грустит по девяностым годам

Ирина Круг призналась, что скучает по годам своей молодости. Безусловно, это было трудное время для всей страны, и для нее лично – бандиты убили е супруга, шансонье Михаила Круга. Но при всем этом люди тогда были лучше, уверена она. Об этом она поговорила с журналистами 5-tv.ru на концерте — всенародной танцплощадке «Ээхх, разгуляй!» от «Радио Шансон».

«Сейчас время очень сложное, тревожное в силу всех этих событий. Может быть, мы все по-другому посмотрим, вернется в нас доброта, любовь, какие-то те качества. Потому что я считаю, что очень были большие изменения, и люди очень испортились. Хотелось бы все-таки какой-то чистоты. Как мы любили раньше — не было этой меркантильности, все об этих деньгах, но просто все было по-другому тогда», — сказала исполнительница.

Ирина вспомнила, как соседи запросто ходили друг к другу в гости без приглашения, чтобы выпить чаю и поболтать. Праздники, на которых собирались целые районы: например, 7 ноября отмечали годовщину Революции, люди выходили на улицы с транспарантами. Певица вспомнила, как ходила на такие мероприятия с мамой.

«Круто было, здорово! Объединение такое людей, у меня прям мурашки. Я бы хотела, чтобы какое-то было изменение. Но не в тех девяностых, когда всех убивали, и просто было тяжело. Я хочу просто возврата человечности», — отметила Круг.

Российский певец Михаил Круг был застрелен в собственном доме в Твери в ночь на 1 июля 2002 года. По данным правоохранительных органов, в дом певца ворвались двое в масках с огнестрельным оружием. В ходе нападения он получил ранение в грудь и скончался по пути в больницу.