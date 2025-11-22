Алексея Глызина пытались обмануть телефонные мошенники

Певец Алексей Глызин едва не стал жертвой телефонных мошенников, которые попытались обмануть его, представившись мэром Москвы Сергеем Собяниным.

По словам исполнителя хита «Ты не ангел», инцидент произошел минувшей весной. Секретарь Глызина сообщила, что с ним по видеосвязи хочет пообщаться лично Собянин. На следующий день созвон действительно состоялся, и человек, напоминающий мэра столицы, начал рассказывать историю о пропавших миллионах. При этом он предупредил музыканта о конфиденциальности их разговора.

«Сидит Сергей Семенович, флаги вокруг, портреты наших всех. Говорит: „Алексей, здравствуйте, вы один из 50 человек, которые попали в одну щекотливую ситуацию. У нас где-то миллиард рублей пропал со счетов Мосгордумы и у нас есть чеки, по которым вы отдали 30 миллионов на помощь ВСУ, но я за вас поручился», - рассказал о произошедшем Глызин в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

По словам Алексея, его спас подошедший знакомый, который догадался, что это мошенники, которые использовали дипфейк.

«Я положил трубку и понял, что меня так развели», - заключил Глызин.

