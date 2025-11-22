Российский артист одной фразой осадил кайфующую на Кипре Пугачеву

Алла Пугачева решила вновь напомнить о себе. Сбежавшая из России экс-Примадонна выложила в своих социальных сетях ролик с утренней прогулки на Кипре, чем вызвала очередную волну разговоров.

Пугачева для прогулки облачилась в черную блузу и такого же цвета панаму. Свой образ Алла дополнила модными солнцезащитными очками.

- Утренний променад. Кайф!! Вокруг никого и музыка из ниоткуда, - написала экс-Примадонна.

За считанные часы Пугачева получила множество лайков и комментариев. Далеко не всем образ Пугачевой пришелся по душе. Некоторые подписчики посчитали, что, мол, на солнечном Кипре нужно одеваться в более яркие тона.

Пугачева рассказала о жизни за границей

Заслуженный артист России Сергей Рогожин и вовсе усомнился в правдивости написанных слов Аллы. Одной фразой солист группы «Форум» осадил кайфующую на Кипре Примадонну.

- По выражению лица кайфа не видно, - написал Заслуженный артист России под постом Пугачевой.

К слову, многие подписчики с Рогожиным согласились. На лице Пугачевой они не заметили никакой радости: бывшая Примадонна была сосредоточена и будто погружена в свои мысли.

Не исключено, что думала о своем муже-иноагенте, который почему-то с Аллой гулять не пошел. Впрочем, начитавшись комментариев, беглый юморист сообщил, что вскоре составит ей компанию.

- Скоро буду, - написал иноагент. – Присоединюсь к променаду.

Напомним, что в последнее время ходят упорные разговоры о том, что Пугачева может покинуть Кипр и переехать на ПМЖ в другую страну. Сообщалось, что местный климат Алле не совсем подходит. Поэтому она с семьей планирует переселиться в Болгарию. Однако Сергей Соседов сказал, мол, слышал, что сбежавшая Примадонна планирует обосноваться в Швейцарии. Сама Алла тему переезда пока ни разу не прокомментировала.