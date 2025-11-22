Волочкова показала Желудю  собственный «рехаб»

Анастасия Волочкова ушла с антиалкогольного шоу после первого выпуска. Однако ее общение с Ромой Желудем, судя по всему, продолжается.

Желудь, которого ранее застали за поцелуями с балериной, возмутился, когда главный идеолог проекта Василий Шуров сообщил подопечным, что доступ к своим мобильникам они будут получать только после 22 часов вечера, пишет Экспресс Газета.

«Как же я буду с Настей общаться? Она мне уже столько всего из своего дома скинула. У нее свой рехаб, как она говорит», — заявил Роман.

Желудь откровенно сказал, что Анастасия Волочкова обладает особенным шармом, от которого он, к собственному удивлению, потерял голову.

«Насчет Анастасии Волочковой. Она настолько сексуальная, когда рядом, настолько с ней уютно и комфортно, весело, но помимо этого, она еще и безумно сексуальная женщина», — заявил Рома.

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал запретить шоу про рехаб для звезд.