Бородин осудил Собчак за интервью с иноагентами

Виталий Бородин обрушился на Ксению Собчак за интервью с иноагентами. В Telegram-канале политик обратился к журналистке, возмутившись, что она ведет переговоры с «террористами и предателями России».

© ВКонтакте

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) отреагировал на новость о том, что Ксения Собчак позвала на интервью Любовь Соболь.*

«Сейчас смотрел ролик, как Собчак приехала к Соболь на интервью. Ну это, конечно, смешно, честно, как школьница, не позорилась бы. Я не понимаю вообще, как она ездит к этим иноагентам, террористам, снимает их, как она вообще туда попадает?», - написал Бородин.

Вместо интервью с людьми, оппозиционно настроенными, Виталий Бородин предложил журналистке пообщаться с певцом Прохором Шаляпиным, пишет издание passion.ru.

«Собчак, кто тебя уполномочил туда ездить? Как ты там появляешься у этих террористов, экстремистов, предателей России, как ты вообще с ними ведешь переговоры? <…> Я понял одно, что ты можешь брать интервью у Прохора Шаляпина, это тебе больше идет, а вот с этими ты зашла не в ту дверь», - заявил глава ФПБК.

* Признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.