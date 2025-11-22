Сухоруков прокомментировал отказ в шенгенской визе

Виктор Сухоруков планировал Рождественские каникулы провести в Германии, в гостях у давней знакомой. Но посольство Германии отказало 74-летнему артисту в визе. Звезда фильма «Брат» находится в недоумении – а как же хваленая европейская демократия? Об этом пишет «Metro Москва».

«Мне отказали в шенгенской визе по двум пунктам. Первый пункт: «Одно или несколько государств-членов Европейского союза считают, что вы представляете угрозу их международным отношениям». Второй пункт: «Одно или несколько государств-членов Европейского союза считают, что вы представляете угрозу общественному порядку или внутренней безопасности». Вот какой я крутой! Что там пулемет «Максим» из «Брата-2», где я снимался! Нет правды на земле, а в Европе, судя по всему, нет ее и подавно. Меня могли в чем угодно упрекнуть, сказать, что я пенсионер. А оказалось, что я представляю угрозу и опасность. Чудеса!» - рассказал Сухоруков.

