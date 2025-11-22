Сябитова высмеяла хейтеров сына

Роза Сябитова ответила всем, кто называет ее сына Дениса маменькиным сыночком. Напомним, наследник самой известной свахи России обрел популярность после участия в проекте «Сокровища императора 2».

Денис пришел вместе с мамой на программу «Шоу Воли» на канале ТНТ. Его ответ на вопрос комика Ильи Соболева о предпочтениях в женщинах «Сам решу. Сам решу-у» попал в основу мемов.

Сябитова посмеялась над накинувшимися на Дениса хейтерами, заявив, что завидовать можно и даже не молча, пишет absatz.

«Денис еще в шоу «Сокровища императора 2» показал, какой он хороший сын и настоящий мужчина, когда он на третьем испытании с уже травмированной ногой выбил себе мениск. При этом он не сошел с дистанции, с болью делал все, что от него требуется, на обезболивающих. Он ни разу не подвел, не бросил свою маму. Вот что такое моя семья, мои дети. Все остальные пускай идут в сад. Более того, я даже рада, что «Сокровища императора 2» и Соболев на программе «Шоу Воли», после которого появился мем года «Сам решу», сделали моего сына суперзнаменитым. Теперь Дениса приглашают везде. Я горжусь своим сыном, я прекрасная мать, у меня прекрасные дети. Завидуйте молча, а можно и не молча», – резюмировала Сябитова.

