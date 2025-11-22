Стало известно, почему Slimus продал квартиру с большим дисконтом

Рэпер Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев) — друг артиста Гуфа в срочном порядке продал московскую квартиру по цене ниже рыночной. Музыкант переехал в США.

© ВКонтакте

Квартира расположена на седьмом этаже дома в районе метро Беговая в Москве, она оценивается не менее чем в 40 миллионов рублей. Однако из-за Slimus продал недвижимость за 31 миллион, информируют ura.news.

Причиной такой спешки и отъезда из страны стала неудачная попытка вернуться в Россию. В 2022 году рэпер высказал свое несогласие с СВО и уехал в Америку. В прошлом году он попытался провести концертный сезон в РФ, но три из пяти запланированных концертов были отменены.

Тем не менее, в России у Slimus остается зарегистрированное в 2017 году концертное агентство «Азимут букинг». Сейчас компания не осуществляет деятельность на территории РФ, ее счета заблокированы. Но работает филиал в США — Slimus и его супруга Елена занимаются организацией концертов, в том числе для рэпера Гуфа.

В марте 2025 года Никулинский суд Москвы оштрафовал Мотылева за размещение в открытом доступе шести песен, в которых упоминаются наркотические вещества.