Против известной российской певицы готовят уголовное дело

Адвокат семьи баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова сообщила о подготовке уголовного дела в отношении певицы Анны Седоковой, пишет "Газета.RU".

Юрист обвинила артистку в мошенничестве, сославшись на положения статьи 159 УК РФ. Соответствующее заявление было размещено в социальных сетях Гавриловой.

Поводом для обращения в правоохранительные органы стал брачный договор, который, по версии адвоката, является фиктивным. Гаврилова утверждает, что Седокова использовала этот документ при продаже имущества, нажитого совместно с Тиммой. В качестве доказательства юрист привела данные от публичного нотариуса из штата Флорида Алены Гринь, которая подтвердила, что не составляла и не заверяла указанный договор. Нотариус лишь удостоверила подписи сторон, не имея полномочий придавать документу юридическую силу, поскольку является публичным, а не государственным служащим.

По словам адвоката, Седокова осознанно ввела бывшего супруга в заблуждение, зная о нелегитимности соглашения. Гаврилова заявила, что Тимма был уверен в существовании законного договора, обязывающего его пожизненно передавать Седоковой часть своего дохода. Юрист охарактеризовала действия певицы как «бандитскую схему» и сравнила их с обманом близкого человека, подчеркнув, что подобные поступки подрывают основы доверия между людьми.