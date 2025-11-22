Бледанс раскрыла, за что экс-супруга любила Диброва

Дмитрий Дибров сейчас из самых обсуждаемых персонажей шоу-бизнеса. Не успел затихнуть скандал с его разводом, как в Сеть попал видеоролик, явно для общего показа не предусмотренный. Известного телеведущего подловили, когда он выходил из автомобиля с расстегнутой ширинкой.

© РИА Новости

Сам телеведущий объяснил пикантную ситуацию случайностью. Такое объяснение общественность не устроило, и публика осудила Диброва.

Но актриса Эвелина Бледанс считает, что Дибров не совершил ничего из ряда вон выходящего. Напротив, она убеждена, что телеведущий, вопреки возрасту, находится в завидной физической форме, пишет издание Woman.ru.

«Когда мужчину в таком возрасте не стесняется показать свою п**ю, это уже достойно всякого уважения. Нет, конечно, показывать не надо - нас же смотрят дети. А с другой стороны, он ничего не делал такого, что бы нарушило закон Российской Федерации. Просто его, уважаемого человека, подловили за интимными делами, а он не успел спрятать. И все узнали, что Полина его любила не только за умные мысли, но и за кое-что в штанах», - сообщила Бледанс.

Ранее глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин в своем телеграм-канале потребовал исключить советского и российского ведущего Дмитрия Диброва из состава членов Академии российского телевидения.