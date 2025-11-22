«В шоке после звонка Галкину*». Безруков сделал неожиданное заявление после

В сети распространилось видео, созданное нейросетью, где актер якобы комментирует звонок Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ).

© Passion.ru

В ролике звучит фраза: «Делаю это обращение после звонка с Галкиным*. До сих пор нахожусь в шоке». Но артист вышел на связь с поклонниками и заверил в личном блоге, что этих слов никогда не произносил.

Безруков опубликовал коллаж с подлинным видео и ненастоящим, чтобы показать разницу.

«Из моего видео сделали дипфейк. С моим лицом, моими жестами, но словами, которые я никогда не произносил. И это уже гуляет по Сети. Если бы дело касалось только меня — стер, выдохнул и забыл. Но это видят люди. Кто-то верит. Кто-то делает выводы. И вот это по-настоящему неприятно. Как защититься? По сути — никак. Мы все в абсолютной уязвимости», — заявил он.

Актер признал, что пока внимательный зритель способен заметить искусственные интонации и «неживую» подачу, но многие все равно воспримут такой ролик за правду. По словам Безрукова, момент, когда отличить реальное видео от фальшивки станет невозможно, уже не за горами.

При этом артист уточнил, что в творческих целях он поддерживает использование искусственного интеллекта.

«Когда с его помощью, например, оживляют классические роли — и ты слышишь Дон Корлеоне голосом Брандо, а не дубляжного актера. Для таких узких, художественных задач — это круто. Это про искусство, про сохранение оригинала, про новые формы», — отметил он.

Однако, подчеркнул Безруков, ситуация меняется, когда технологии применяются для манипуляций и искажения смысла.

«Я трезво понимаю, в какое время мы живем. У меня нет вопросов, почему такие вещи происходят. Прошу вас, будьте критичны. Мы входим в эпоху, когда доверие к картинке и звуку больше не работает по умолчанию. И единственная наша защита сейчас — здоровый скепсис», — заявил актер.

Ранее мы писали о том, что Ирина Безрукова расстроилась, когда ее назвали старой.

*признан иноагентом на территории РФ