Сафронов отказывается признавать очередного внебрачного сына

Год назад Никас Сафронов публично заявил, что ищет своих внебрачных детей.

«Мне очень важно, чтобы, наконец. объявились все наследники, потому что я все равно хочу им что-нибудь оставить хотя бы финансово. У меня же есть какие-то сбережения», — сказал художник.

Пока известно о шести наследниках. Лишь один из них, самый старший, Стефано, появился на свет в официальном браке, пишет СтарХит.

В начале этого года заявил о себе уроженец Литвы Гибас Вакарис, которому на данный момент 41 год. Мужчина узнал о том, что его отцом может являться известный российский художник, лишь недавно.

Мама Вакариса Дайнора рассказала сыну о Никасе пять лет назад. Когда-то они месте работали в городе Паневежис, там Сафронов организовал свою первую выставку. Кстати, живописец прожил в Литве несколько лет. Там у него родился еще один сын, Дмитрий. Тот также дал о себе знать только во взрослом возрасте и был признан. Но Гибаса Сафронов признавать не хочет.

Вакарис пытается в суде доказать родство со знаменитым художником. Сафронов же судебный процесс игнорирует. Гибас надеется получить добро на ДНК-тест, но отцовство могут признать и без него.

Изначально Гибас, который живет в Лондоне, пытался связаться с Никасом по имеющейся в открытом доступе почте. Ответа он так и не получил.

