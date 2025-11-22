Двойника Пугачевой объявили в розыск

Пародиста Александра Пескова, которого в свое время называли двойником Пугачевой, разыскивают судебные приставы из-за долга в 13 миллионов рублей.

Как информируют news.ru, ранее Песков брал за выступление до 5 миллионов рублей. Пародист приобрел пару квартир в Москве, в Лефортово и на Арбате. Но затем у Пескова проявилось серьезное заболевание поджелудочной железы и начались проблемы в бизнесе.

Сначала налоговики закрыли его компанию «Театр под руководством Александра Пескова». Кредитор подал на него в суд. Дело перешло в руки приставов.

Сейчас Александр снизил ценник практически в 12 раз. Артист просит 400 тысяч гонорара, Он обозначил очень скромный райдер для себя и команды: чай, кофе, минеральная вода и бутерброды с колбасой и сыром. 63-летний пародист надеется расплатиться с долгами.

Звезда пародий проживает в двухкомнатной квартире, которую брал в ипотеку. На жизнь артист зарабатывает частными уроками.