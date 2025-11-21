Многодетная россиянка выиграла конкурс «Миссис Вселенная Классик»

Многодетная мать из Казани Диляра Залялиева выиграла конкурс красоты «Миссис Вселенная Классик-2025» в Куала-Лумпуре. Об этом сообщает ТАСС.

© Пресс-служба конкурса "Миссис Вселенная Классик 2025"

Отмечается, что в конкурсе участвуют женщины старше 40 лет. В нем приняли участие 30 женщин со всего мира, включая Японию, Сингапур, Португалию, Венесуэлу, Болгарию, Индию и Россию.

Диляра Залялиева родилась и выросла в Татарстане. Она — мать пятерых детей, а также владелица собственного бизнеса. Кроме того, Залялиева является автором научных работ по педагогике.