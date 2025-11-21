Многодетная россиянка выиграла конкурс «Миссис Вселенная Классик»
Многодетная мать из Казани Диляра Залялиева выиграла конкурс красоты «Миссис Вселенная Классик-2025» в Куала-Лумпуре. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в конкурсе участвуют женщины старше 40 лет. В нем приняли участие 30 женщин со всего мира, включая Японию, Сингапур, Португалию, Венесуэлу, Болгарию, Индию и Россию.
Диляра Залялиева родилась и выросла в Татарстане. Она — мать пятерых детей, а также владелица собственного бизнеса. Кроме того, Залялиева является автором научных работ по педагогике.
«Пока не могу поверить в свою победу. Последние 15 лет я занималась педагогикой, воспитанием собственных пятерых детей, писала научные работы в этой сфере, развивала собственную сеть школ и детских садов, о конкурсах красоты и мысли не было. А сейчас я — победительница "Миссис Вселенная". Нет ничего невозможного — это мой посыл всем российским многодетным мамам, которым очень сложно сейчас, и которым кажется, что совместить с материнством карьеру и личное развитие невозможно», — заявила победительница.