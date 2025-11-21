Ведущий «Поля чудес» Якубович меняет работу

Леонид Якубович много лет ведёт легендарную программу "Поле чудес". Впрочем, не все, возможно, знают, что он ещё и профессиональный лётчик. А с недавних пор Леонид Аркадьевич освоил ещё одну профессию, о чем и рассказал "Московскому Комсомольцу".

– Как минимум два раза в месяц я летаю: уезжаю за границу – в Белоруссию, и там практикую. Я буду теперь летать до конца жизни, – рассказал ведущий. – А когда нет времени туда ездить, я с недавних пор занимаюсь инструктажем на тренажере "Боинг 737" в Кунцево.

– То есть, приходят "простые смертные", а их встречает Леонид Якубович?

– Да. Ну, сначала говорят: "Ой", потом начинают заниматься полетами. Приходят и мужчины, и женщины, и, самое главное, дети. Да даже летчики профессиональные приезжают из крупных авиационных компаний.

– А вы только из-за нехватки времени на полеты этим занимаетесь?

– Просто мне это настолько нравится, что хочется, чтобы это нравилось всем.

– Нужно ли иметь какие-то определённые способности, чтобы человек научился летать?

– Нет, надо просто попробовать. Причём, пол не важен, важно только одно: здоровье.