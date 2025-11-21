Продюсер раскритиковал ценник Шнурова на новогодние корпоративы

Стоимость проведения новогодних корпоративов с участием певца Сергея Шнурова завышена. Таким мнением в беседе с News.ru поделился Евгений Бабичев, музыкальный критик.

Как уточнил собеседник, исполнитель уже не на пике популярности, и такие запросы сейчас неуместны, если слухи о них верны. По его словам, когда-то выступления Шнурова и «Ленинграда» стоили дорого, потому что группа была невероятно популярна и собирала стадионы.

В те времена, когда появлялись хиты, люди удивлялись, откуда берутся такие «прилипчивые» мелодии и темы для песен, как создаются вирусные клипы, заявил Бабичев. По его словам, «сейчас суммы в 27 млн рублей, если он (Шнуров — прим. ред.) действительно их устанавливает, на мой взгляд, не оправданы».

Шнуров будет брать штрафы размером почти в миллион рублей с организаторов

Музыкальный критик отметил, что Сергей Шнуров, когда-то задававший тренды и создававший хиты, теперь существует за счет своих старых произведений. По словам собеседника, группа «Ленинград» продолжает выпускать новые песни, однако пока не смогла создать ничего по-настоящему популярного. Также он подчеркнул, что сотрудничество с певицей Instasamka (настоящее имя — Дарья Еропкина), несмотря на широкий резонанс в медиа, не привело к созданию удачного альбома.