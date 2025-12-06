На грани забвения: как сейчас выглядит Татьяна Овсиенко

Татьяна Овсиенко была одной из самых узнаваемых звезд российской эстрады 1990-х годов. Ей буквально удалось вырваться из нищеты и сделать головокружительную карьеру певицы, чтобы затем исчезнуть со сцены в 2010-е.

Татьяна Овсиенко родилась 22 октября 1966 года в Киеве. Ее отец Николай был дальнобойщиком, а мать Анна работала лаборантом в научном центре. В те годы семья ютилась в комнате общежития.

В юности Татьяна занималась фигурным катанием, спортивной гимнастикой, плаванием и вокалом в ансамбле «Солнышко». Несмотря на активные гастроли коллектива и выступления в Москве, вместо карьеры певицы Овсиенко выбрала скромную профессию администратора гостиницы.

Во время работы в киевской гостинице «Братислава» Татьяна познакомилась с участницей группы «Мираж» Натальей Ветлицкой, приехавшей на гастроли. Она пригласила девушку поработать у них костюмером. В 1988 году после нескольких ротаций солисток Овсиенко оказалась на сцене, а затем стала «лицом» коллектива.

Когда в 1990 году вокруг группы разгорелся скандал из-за песен под фонограмму, вся критика обрушилась на Татьяну. Вскоре она покинула «Мираж» и начала строить сольную карьеру.

В 1993 году певица вышла замуж за продюсера Владимира Дубовицкого. Пара прожила в браке 10 лет. Овсиенко очень хотела детей, но никак не могла забеременеть. В 1998 году Татьяна усыновила трехлетнего мальчика по имени Игорь, у которого был врожденный порок сердца. Звезда оплатила ему дорогостоящую операцию и стала воспитывать как собственного ребенка. Однако это не спасло брак, и в середине 2000-х годов Овсиенко и Дубовицкий официально расстались.

В 2008 году за Татьяной стал ухаживать страстный поклонник и бизнесмен Александр Меркулов. Ради совместной жизни с певицей он даже оставил семью и двоих детей, о которых артистка, как она утверждала, не подозревала. Бурный роман продлился до 2011 года, когда Меркулова задержали по подозрению в совершении уголовного преступления. Выяснилось, что он ранее состоял в Тамбовской ОПГ и носил прозвище Саша Чудной. В итоге его осудили на четыре года за участие в покушении на бизнесмена, совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева.

Именно после знакомства с Меркуловым Овсиенко начала пропадать со сцены. Когда ее возлюбленный загремел в тюрьму, певица и вовсе стала затворницей. Ситуация усугубилась после выхода возлюбленного артистки на свободу. СМИ сообщали, что Татьяна стала появляться на улице в синяках, порой в нетрезвом виде. Соседи артистки говорили о ревности, контроле и эпизодах домашнего насилия со стороны Меркулова. Звезда все слухи отрицала, но беспокойство поклонников только росло.

Так продолжалось до осени 2024 года, когда Овсиенко внезапно предстала перед общественностью в новом образе. Артистка сделала пластическую операцию и вновь вернулась на сцену. Весной 2025 года на шоу у Андрея Малахова Татьяна заявила, что рассталась с Меркуловым.

