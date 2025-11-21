Юрист Екатерина Гордон призвала всех представителей российского шоу-бизнеса поддержать певицу Татьяну Буланову в ее конфликте с танцорами. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Ранее популярная в 90-х Татьянам Буланова стала модной для молодого поколения благодаря, в том числе, и своей подтанцовке — запись выступления певицы с ней стала вирусной в социальных сетях. При этом комментаторы обратили внимание на то, что движения танцоров были слишком простыми и местами даже комичными.

Однако позднее стало известно, что танцоры Булановой решили уйти от нее после 20 лет совместной работы. Представитель артистов Артур Базинян заявил, что уход Максима и Алены Алалыкиных связан с тем, что новый директор Булановой «распускал руки».

Конфликт Булановой с танцорами: с чего все начиналось

По мнению Екатерины Гордон, все представители шоу-бизнеса, а также журналисты «должны втопить за Таню Буланову», так как ее танцоры возомнили себя суперзвездами.

«Им показалось, что они крутые и могут уйти от Тани, послав ее и плюнув на лысину директора. Дорогие танцоры Тани Булановой, вы никому не нужны! Вы ситуативная ржака в наших рилсах, не предавайте Таньку, которую мы любим многие годы, и которая является нашим национальным достоянием», - посоветовала она.

Буланова же сообщила ранее, что уже оправилась после предательства танцоров и набрала новую команду.