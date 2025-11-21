Выступление Судзиловской довело Киркорова до слез

Филипп Киркоров не сдержал слез, наблюдая за выступлением Олеси Судзиловской, которая дебютирует в музыкальной сфере. По словам самой Олеси, реакция Киркорова на ее пение была очень эмоциональной, передает «Звездач».

19 ноября в московском театре «Одеон» состоялась церемония вручения XI ежегодной премии «Все цвета джаза». Организовало это событие «Радио JAZZ». В числе гостей была актриса театра и кино Олеся Судзиловская, которая начинает карьеру в музыкальной индустрии.

Судзиловская рассказала о реакции Киркорова на одно из ее выступлений. По ее словам, «это надо было видеть». Как сообщила артистка, когда Филипп подошел к сцене с букетом, у него на глазах были слезы. Оказалось, его бабушка была знакома с Любовью Орловой, что стало для него личной историей и болью, отметила Судзиловская.

«Он подошел к сцене весь в слезах, рыдающий и сказал: "Можно я к тебе не пойду на банкет? Меня сейчас растерзают, я начал плакать"», — сообщила исполнительница.

Она добавила, что их разговор с Киркоровым состоялся на следующий день. По словам артистки, он длился час. Судзиловская заявила, что артисту очень понравилось ее выступление.

Олесю в ее начинании поддержали Игорь и Алла Крутые, а также Александр Буйнов. Судзиловская подтвердила, что активно занимается вокалом с учителем, которого ей рекомендовал Сергей Лазарев.