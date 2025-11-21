12-летний сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр вышел на связь с поклонниками и рассказал о своем заболевании. Больше чем 2 недели юный спортсмен не посещал тренировки, а все из-за отита.

О том, что Александр тяжело заболел, стало известно еще в начале ноября. Родителей фигуриста критиковали из-за того, что даже с высокой температурой мальчик выходил на лед. Подросток же пояснял, что сам захотел выступать, несмотря на недуг. Однако после этого Плющенко все же решил уйти на больничный.

Спустя почти 3 недели спортсмен поделился с поклонниками, что пошел на поправку. В ближайшее время он планируется вернуться к тренировкам.

«Друзья, спасибо, что переживаете! Я никуда не пропал. Почти три недели проболел, было осложнение на уши – у меня был отит. Но сейчас я иду на поправку и уже в понедельник выхожу на лед», - рассказал Александр.

