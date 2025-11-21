«У меня не получается»: Безруков о зависти к коллегам

Актер Сергей Безруков признался, что завидует коллегам, которые находят время на полноценный отдых. Об этом он заявил в интервью Владу Аганову для его YouTube-канала.

По словам Безрукова, все свое время он проводит на работе. Сейчас артист пытается бороться с неправильным питанием, но делать это сложно: домой он приходит лишь к полуночи, а во время репетиций или спектаклей времени на полноценный прием пищи нет. Кроме того, не находит он времени и на отдых.

«Завидую, что кто-то из моих коллег находит еще время на отдых. Причем такой хороший, масштабный. Они куда-то уезжают и ничего не делают. Завидую. У меня так не получается. С семьей стараюсь вырываться, но это происходит очень-очень редко», — сказал Безруков.

Артист также рассказал, что у него есть нереализованные планы, которым уже не суждено сбыться. Например, в его карьере не было ролей Гамлета, Ромео и Остапа Бендера.

«Да, я сыграл как бы отца Ибрагим-Сулейман- Берта-Мария-Бендер-Бея, но хотел сыграть Ильфа Петрова, уже в классическом виде. Ну, тут я могу перечислять бесконечно, на самом деле, список будет огромный», — поделился Безруков.

Себя актер великим не считает и не собирается. Безруков уверен, что это губительно для представителя актерской профессии — в этот момент он «заканчивается как артист, да и как человек, наверное, тоже».