«Попутал рамсы»: Джигурда ответил на критику Садальского

Стас Садальский резко высказался о проекте «Звезды под капельницей» и участии в нем актера и певца Никиты Джигурды, заявив, что артист пошел в шоу «от нищеты». Джигурда сначала ответил, что Садальский бы позавидовал его гонорарам, однако после новой реплики предложил встретиться лично и обсудить ситуацию.

© Вечерняя Москва

— Стас Садальский, мой любимый Стас Садальский, наехал на Джигурду… Стыдно ему, видите ли, смотреть шоу! Дибров, рассказывающий в трезвом виде о своем свингерстве, у тебя, Стас, мой любимый Садальский, это не вызывает стыда. А здесь вдруг тебе, братан, стыдно стало. Ты чего? Или ты так хайпуешь? Хайпуем — сегодня мы с тобой хайпуем… Но здесь ты попутал рамсы, — заявил он.

Актер добавил, что не считает Садальского плохим человеком и сравнил его с врачом из шоу, который, по его мнению, ошибся с диагнозом. Джигурда заявил, что открыт к диалогу и считает, что им стоит «объединить усилия».

Джигурда раскрыл, сколько ему и Волочковой заплатили за скандальное реалити-шоу

Он также упомянул, что не включает монетизацию на YouTube, хотя ролики там собирают миллионы просмотров. По его словам, молодых артистов они с Садальским «развлекают», но сами никогда не «продавали совесть». Джигурда заверил, что объяснил свою позицию и подчеркнул теплое отношение к коллеге.

Балерина Анастасия Волочкова также приняла участие в реалити «Звезды под капельницей» на канале «Пятница!». Однако выяснилось, что она не знала точного формата шоу до съемок.