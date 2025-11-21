Жизнь на две страны, слухи о разводе и серьезная болезнь: судьба Филиппа Янковского

Кинорежиссер и актер Филипп Янковский получил всероссийскую популярность благодаря фильмам «Распутин», «Любовь с акцентом» и «Иван Денисович», а сейчас продолжает сниматься в кино. News.ru рассказал, как складывается карьера артиста, что известно о его здоровье и почему ему приходится жить на две страны.

Первые съемки в пять лет

Филипп Янковский родился 10 октября 1968 года в Саратове в семье народного артиста СССР Олега Янковского и заслуженной артистки РФ Людмилы Зориной. В 1973 году переехал в Москву вместе с родителями. Продолжатель актерской династии окончил Школу-студию МХАТ и режиссерский факультет ВГИКа.

Впервые в кино Янковский снялся в возрасте пяти лет, появившись в фильме «Зеркало». Позднее он снялся в кино уже в 1986 году, получив роль в картине «Сентиментальное путешествие на картошку». Кроме того, он появился в лентах «Афганский излом», «Распутин», «Гетеры майора Соколова», «Иван Денисович», «Любовь с акцентом», «Контейнер», «Монастырь» и другие.

Как режиссер Филипп Янковский снял картины «В движении», «Статский советник», «Меченосец» и «Каменная башка». Кроме того, он режиссировал клипы для артистов Алены Алиной, Алсу, Натальи Ветлицкой и других исполнителей.

Личная жизнь

В 1990 году Филипп Янковский женился на украинской актрисе Оксане Фандере. У пары родились двое детей — Иван и Елизавета. Они тоже стали актерами.

По сообщениям СМИ, после начала спецоперации Янковскому пришлось жить на две страны — его жена, уроженка Одессы, переехала жить в Грузию. В Москве Филипп продолжает работать, снимаясь в кино, а отпуск проводит с Фандерой.

На фоне разлуки стали появляться слухи о разладе артистов, однако пара их опровергла. Летом 2023 года Янковский публиковал в соцсетях совместное фото с женой. Фандера выложила снимок с супругом в тот же день.

Состояние здоровья

В прошлом появились слухи, что у Филиппа Янковского выявили онкологическое заболевание — фолликулярную лимфому. Артист подтвердил наличие проблем со здоровьем, однако опроверг слухи об онкологическом заболевании.

«У меня нет онкологического заболевания. У меня было гематологическое заболевание. И я прошел курс лечения уже давно. Я чувствую себя прекрасно, работаю в кино, снимаюсь, играю на сцене», — заявлял Янковский.

В апреле фанаты обратили внимание на то, что Янковский сильно похудел. Тогда СМИ снова сообщили, что у актера якобы выявили онкологическое заболевание, но оно долгие годы находится в ремиссии.

Чем сейчас занимается Янковский?

В свои 57 лет Янковский продолжает творческую деятельность. За 2025 год на экраны вышли четыре работы с его участием: «Волшебный участок — 2», «Лихие. Глава 2», «Чудо» и «Чужие деньги». Кроме того, он снимается в картинах «Дуэлянтки», «Приход», «Резервация», «Черное облако — 2» и других.