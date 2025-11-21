Жизнь в Америке и возвращение на ТВ: что нового у Юлия Гусмана

В 2025 году режиссер Юлий Гусман вернулся на российское телевидение в качестве члена жюри шоу на НТВ. Портал News.ru рассказал, что известно о личной жизни и карьере 82-летнего режиссера.

Известность Гусмана

Юлий Гусман родился в Баку 8 августа 1943 года. В 60-х он вместе с друзьями основал местный клуб КВН и вскоре стал его лидером. Сборная Баку неоднократно становилась чемпионом КВН.

Гусман окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров Госкино. Работал режиссером-постановщиком киностудии «Азербайджанфильм», был директором московского Центрального Дома кинематографистов, основал первую в России национальную кинематографическую премию «Ника», был радио- и телеведущим.

В 1987 году Гусман впервые стал членом жюри КВН. Широкую известность ему принес образ самого жесткого члена жюри, которого сложно рассмешить. В интервью «Московскому комсомольцу» Гусман рассказал, что судейство в КВН всегда было справедливым.

«Столько глупости и гадости написано про КВН. Сам читал не раз. Про меня лично такого не писали, ведь я могу голову оторвать, несмотря на возраст. Говорю как на духу: ни один человек мне не сказал: «Давай поставим эту оценку, а не ту», - подчеркивал он.

Личная жизнь Гусмана

С 1976 года Гусман женат на преподавательнице французского и русского языков Валиде Гусман. В их браке родилась дочь Лола. Она получила юридическое образование, в 2008 году вышла замуж за британского аристократа Джеймса Рида Стюарта Бремнера. Живет в Нью-Йорке. У Гусмана двое внуков.

Переезд в США

Во время пандемии коронавируса Гусман, по его собственному выражению, «пропал с радаров». В августе 2023 года Гусман рассказал «Московскому комсомольцу», что вместе с женой живет у дочери и зятя в Нью-Йорке. Он отметил, что в конце 80-х - начале 90-х жил в США по три-четыре месяца, ставил спектакли на английском языке, преподавал в университетах и читал лекции.

Гусман подчеркивал, что проходит реабилитацию после недавней травмы и пытается «заживить треснувший позвонок». Также он рассказывал, что похудел на десять килограммов.

«В Москве много дел и планов, но нужно подлечиться после падения, чтобы отбросить палку и ходить без нее. Пока занимаюсь физиотерапией», - отмечал Гусман.

Чем сейчас занимается Гусман

Недавно Гусман снялся в сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» - сыграл владельца газеты. Премьера сериала состоялась в октябре 2025 года.

Также в 2025-м Гусман вернулся в эфир российского телевидения, став почетным членом жюри шоу «Звезды» на НТВ, отмечает News.ru.