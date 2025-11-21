Панкратов-Черный приструнил открывшую рот Гузееву

Александр Панкратов-Черный и Лариса Гузеева давно знакомы. Они вместе снимались. Поэтому нет ничего удивительного в том, что актриса была рада встретить давнего приятеля. Панкратов-Черный и Гузеева отметились на съемочной площадки передачи, посвященной 100-летию со дня рождения знаменитой актрисы Нонны Мордюковой.

"Санечка, любовь моя, привет, привет, привет!" - кокетливо обратилась к Александру Панкратову-Черному Лариса Гузеева, когда увидела коллегу.

Однако тот не сразу заметил звезду фильма "Жестокий романс" и продолжил разговор с собеседником. "Даже не смотрит на меня!" - с сожалением отметила актриса.

Тот наконец увидел Ларису Гузееву, однако вместо теплого приветствия вдруг наскочил на актрису. "Гузеева, что ли? Почему ты тоже в черном?" - бесцеремонно поинтересовался у коллеги Панкратов-Черный.

Лариса, впрочем, не смутилась и немедленно нашлась с ответом. "Потому что я Гузеева-Черная", - бойко ответила известная артистка.

Александр Панкратов-Черный не успокоился и решил приструнить актрису. "Да-да, ну не матерись, держи себя в руках, волю в кулак, глаза в кучку!" - обратился к Гузеевой знаменитый артист.

Гузеевой ничего не оставалось, как держать лицо до конца. "Любовь моя!" - только и ответила артистка, передает "КП".