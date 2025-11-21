Продюсер раскрыл, какой гонорар получил Джигурда за скандал с Волочковой

Шоумен Никита Джигурда и балерина Анастасия Волочкова стали участниками реалити-шоу «Звезды под капельницей». На проекте они впервые встретились после публикации скандального видео. Из-за ролика они даже разорвали многолетнюю дружбу. Как оказалось, увидеться артисты решили не просто так, а за крупный гонорар. Подробности выяснил сайт «Страсти».

По словам Джигурды, ему заплатили как за 20 лет пенсии, поэтому он был не против устроить скандал на шоу. Продюсер Сергей Дворцов считает, что речь может идти о нескольких миллионах рублей.

«Сумма может быть от 3 до 5 млн рублей за участие», — заявил продюсер.

Отметим, что, как утверждает Джигурда, он мог получить еще больше, но для этого нужно было продолжать публичный конфликт с Волочковой.

О больших гонорарах в реалити-шоу рассказывала и телеведущая Маша Малиновская. Она делилась, что на самом деле у нее нет проблем с алкоголем, а на участие она согласилась только из-за больших денег.

