Юрист оценил вероятность лишения Эппле звания заслуженной артистки

Актрису Жанну Эппле призвали лишить звания заслуженной артистки России из-за крупных долгов и попытки уйти от их погашения. Однако на сегодняшний день в законодательной базе страны соответствующих инструментов нет, заявил 360.ru адвокат Александр Бенхин.

© Газета.Ru

«Это просто некий способ давления. Никакого механизма лишения звания нет», — пояснил юрист.

Напомним, с требованием лишить актрису звания выступила психолог и владелица агентства по недвижимости Капитолина Полянская. Она написала соответствующее заявление из-за долга Эппле в €102 тысячи. Телеведущая заняла у владелицы агентства более €154 тысяч в 2018 году. В 2023-м знаменитость вернула только €53 тысячи. С тех пор у артистки накопился процент по долгу в размере €7 тысяч.

В 2023 году Эппле подала на банкротство из-за невозможности расплатиться с бизнесвумен. Полянская заявила, что люди, игнорирующие такие огромные долги, не должны носить статус заслуженных артистов. В беседе с 360.ru она подчеркнула, что в действиях Эппле прослеживается мошенничество, так как в документах арбитражного управляющего есть данные о ее неизвестных счетах, которые не были учтены специалистами по банкротству.

