Гордон рассказала, что «выбила более восьми миллионов долларов» для Товстик

30 сентября СМИ сообщили, что суд официально развел бизнесмена Романа Товстика с его женой Еленой после скандала. Однако на самом деле пара по документам все еще состоит в браке. Изначально интересы Елены в суде представляла юрист Екатерина Гордон, но в начале осени адвокат передала дело своей коллеге, так как Товстик отказалась от выгодных условий, предложенных ее супругом, и захотела большего имущества.

© Вечерняя Москва

Гордон поделилась подробностями бракоразводного процесса.

— Лене Товстик я выбила имущество на серьезную сумму — более восьми миллионов долларов. Но дело в том, что Елена действительно любит своего мужа. Она нацелена не на удачный юридический или финансовый исход нашего дела, а на то, чтобы сохранить брак. Поэтому, когда клиент противодействует твоей работе и возможности заработать, поскольку часто юрист зависит от «гонорара за успех», ты отстраняешься и говоришь: «Друзья мои, продолжайте Санту-Барбару сами, а я пойду дальше», — пояснила Гордон.

По словам адвоката, Елена, судя по ее постам, стремится к миру и хочет вернуть мужа. Гордон отметила, что выполнила свою юридическую работу на высоком уровне и подготовила соглашение на сумму 8,5 миллиона долларов, от которого Товстик впоследствии отказалась, передает Starhit.

Екатерина Гордон объяснила, для чего Роман Товстик оплатил жене операцию

Дибровы официально развелись 25 сентября. Расторжение брака прошло в мировом суде, что указывает на отсутствие споров между супругами по имущественным и другим вопросам.

Причиной разлада стала связь Полины с Романом Товстиком. Что сейчас происходит в отношениях оскандалившихся любовников и как их экс-супруги переживают произошедшее — в материале «Вечерней Москвы».