Надежда Кадышева отказывается выступать без сына

Певица Надежда Кадышева готовит своего сына Григория Костюка к сольной карьере. Она отказывается выступать без него и стремится передать ему свою аудиторию, сообщает Shot.

По информации Telegram-канала, народная артистка России выступает с условием, что ее сын, 41-летний Григорий, будет петь вместе с ней. На данный момент спрос на Костюка как на самостоятельного артиста отсутствует, и его выступления невозможно заказать отдельно от матери. В основном он исполняет ее хиты.

Тем не менее, поклонники артистки часто выражают недовольство в социальных сетях, утверждая, что разочарованы выступлением сына Кадышевой и хотят слушать только саму певицу, а не ее сына.

Кадышева стала главной звездой корпоративного зимнего сезона

Народная артистка, которая ранее испытывала проблемы со здоровьем и выступала с использованием медикаментов, в последнее время работает в интенсивном режиме из-за возросшего спроса. Она стала одной из самых высокооплачиваемых российских звезд. Кадышеву начали называть «кумиром зумеров».

Ранее музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко предположил, что популярность певицы Надежды Кадышевой постепенно пойдет на спад. По его словам, из инфоповода Кадышевой уже «выжат максимум».

Чем Лоза, Киркоров и другие объяснили успех Кадышевой и Булановой