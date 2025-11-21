Раскрыт гонорар Шнурова на новогодних корпоративах

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал самым дорогостоящим артистом на новогодние корпоративы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Гонорар Шнурова, сообщает Mash, составляет около 20 млн рублей за 40 минут выступления, а его часовое выступление обойдется заказчику примерно в 24 млн рублей. Также дополнительные расходы включает райдер артиста на 3 млн рублей, среди условий которого — бизнес-класс, VIP-залы, отдельный охранник для проверки гостиницы и автомобиль Maybach S223/222 для трансфера.

СМИ отмечает, что, будучи за границей, Шнуров требует предоставить ему русскоговорящего водителя, носильщиков и обеспечить проживание в топовом отеле с мини-баром и увлажнителем воздуха. В гримерке артист предпочитает мед и бытовые мелочи, исключая готовые бутылки.

Mash также раскрывает, что самую низкую цену на новогодних корпоративах предлагает певица Анна Руднева из «Ранеток» — она готова выступить за 280 тыс. рублей, и пока ее даты свободны. При этом затраты на райдер звезды — такси, воду, сыр, овощи, колбасу и коньяк «Старейшина», просекко и горький шоколад — составят около 40 тыс. рублей.