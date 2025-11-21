Шевчук пожаловался на финансовые проблемы

Лидер некогда культовой российской рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук рассказал, что не может проводить концерты в России и вынужден выживать за счёт выпуска дисков.

Как выяснилось, музыкант отметил, что на протяжении многих лет группа собирала в стране большие стадионы, но сейчас лишена такой возможности. По его словам, доходы коллектив получает главным образом благодаря продажам «спасительных» дисков, которые он рекламирует в социальных сетях.

Шевчук добавил, что значительная часть их аудитории — прежде всего молодые слушатели — уехала из страны, а самим артистам приходится выступать в европейских залах, передает ИА «Регнум».

Отдельно музыкант упомянул альбом «Единочество», над которым коллектив много экспериментировал. Работа над пластинкой, по признанию Шевчука, едва не привела к распаду группы.