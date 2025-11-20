Актриса Алла Клюка и режиссер Владимир Морозов официально развелись

Актриса Алла Клюка и режиссер Владимир Морозов развелись в мировом суде. Иск о расторжении брака был рассмотрен в установленном порядке. По данным суда, пара вступила в брак в 2003 году, и в том же году у них родился сын Иван, сообщает РИА «Новости.

55-летняя Алла Клюка стала известной благодаря роли Евлампии Романовой в популярном детективном сериале, а также снялась в фильмах «Облако-рай, «Коля Перекати поле, «Адреналин и «Закон и порядок.

67-летний Владимир Морозов был режиссером сериала «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант, на съемках которого он и познакомился с Аллой. Морозов также поставил десятки детективных и криминальных сериалов, работая с крупнейшими телеканалами.

В последние годы семья жила за границей в 2019 году они переехали в Нью-Йорк из-за работы, однако пандемия задержала их там более чем на год. В Москву они вернулись в 2021 году.

