Актриса Яковлева рассказала об отношениях с молодыми избранниками

Актриса Алена Яковлева вспомнила о своих романах с молодыми людьми, заявив, что во время них «ощущала прекрасные гормональные всплески». Ее слова приводит StarHit.

Напомним, что 64-летняя Яковлева дважды состояла в браках — с актером Кириллом Козаковым и с режиссером, сценаристом и продюсером Кириллом Мозгалевским. В отношениях с первым мужем у нее родилась дочь Мария. После разводов у актрисы также было несколько ярких романов.

«У меня было предостаточно романов, в том числе и с молодыми людьми. Я такие прекрасные гормональные всплески ощутила. И замужества были, но всему свое время, не зря природа диктует определенные вещи», — поделилась Яковлева.

О новых отношениях актриса говорит аккуратно, она не скрывает, что не лишена мужского внимания, но к серьезным отношениям пока не готова, поскольку на это «нужно много сил, времени, желания и куража».

«С ровесниками я общаюсь, но это уже совсем другие истории, интеллектуальное общение. Думаю, что какой-то определенный лимит по романам я исчерпала. Никто не говорит, что не надо оставаться женщиной. Безусловно, надо. Я ни от чего не зарекаюсь, всем довольна, но лучше проведу свободное время с внучкой, правда», — добавила Яковлева.

В настоящее время актриса сосредоточена на работе — снимается в кино и служит в Театре Сатиры. Однако насыщенный график не дает Яковлевой проводит с внучкой столько времени, сколько ей бы хотелось.