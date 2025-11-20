Панкратов-Черный отчитал Гузееву

Актер Александр Панкратов-Черный призвал свою коллегу Ларису Гузееву не использовать нецензурные выражения. Запись произошедшего актриса опубликовала у себя в личном блоге.

Артисты встретились на записи подкаста, посвященного 100-летию со дня рождения актрисы Нонны Мордюковой. Гузеева пришла на площадку в хорошем настроении, поприветствовала сотрудников и прошла в студию, где увидела Панкратова-Черного.

«Санечка, любовь моя, привет, привет, привет!» — обратилась к нему актриса.

Однако Панкратов-Черный словно намерено проигнорировал Гузееву, продолжая разговаривать с собеседником. На это обратила внимание и актриса. После того, как актер все же посмотрел на Гузееву, то сразу начал отчитывать ее.

«Гузеева, что ли? Почему ты тоже в черном?» — спросил он.

Гузеева на это сказала, что она «Гузеева-черная».

«Да-да, ну не матерись, держи себя в руках, волю в кулак, глаза в кучку!» — ответил на это Панкратов-Черный.

Актриса на слова коллеги не обиделась, закончив разговор фразой «любовь моя» и отправившись дальше по своим делам.