Лена Катина озвучила причину распада группы t.A.T.u.

Лена Катина считает, что причиной распада группы t.A.T.u. в прошлом стало поведение второй солистки, Юлии Волковой. В разговоре с Алёной Жигаловой певица призналась, что её коллега ставила ультиматумы, а также позволяла себе грубые публичные заявления в её адрес и требовала подчинения в творческих вопросах. В таких условиях совместная работа стала невозможной.

Катина не исключает, что на тот момент у Волковой мог произойти срыв, который также повлиял на их совместную работу.

В этом же интервью артистка призналась, что после одного из выступлений она даже подумывала уйти из шоу-бизнеса навсегда. Речь идёт о подготовке к Евровидению. К тому моменту, вспомнила Катина, у Волковой уже был сорван голос, и петь вживую никак не получалось.

«Для меня это выступление — позор», — заявила она.

Напомним, что Волкова и Катина официально воссоединились и снова выступают вместе после долгих лет обид и недосказанностей. Сейчас группа активно гастролирует: после концерта в Москве звёзды отправились в тур.