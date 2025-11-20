Иван Добронравов рассказал об отношениях с братом: «Был долгий конфликтный период»

Иван Добронравов рассказал о сложном периоде в отношениях с братом Виктором в интервью журналу «Атмосфера». Актёр и режиссёр отметил, что конфликты остались позади.

«У нас действительно был долгий конфликтный период во время моего пубертата, и даже в момент поступления в институт наши отношения непросто складывались. <...> А потом я чуть повзрослел и пришел к интересному умозаключению, что мы с ним братья, но мы разные, и это как раз прекрасно», — приводит слова Ивана WomenHit.

Звезда «Кадетства» вспомнил и недавнюю встречу, которая случайно затянулась до утра.

«Мы зацепились языками и проговорили всю ночь, не замечая времени», — поделился артист.

Кроме того, Иван Добронравов рассказал, почему отец отправил его и брата учиться в интернат вместо обычной школы. По словам Ивана, несмотря на грозное название, это была «блестящая школа с прекрасными учителями».