Уходящий в армию Macan готов выступить на новогоднем корпоративе за 15 миллионов

Рэпер Macan, который в ближайшее время должен отправиться на военную службу, готов принимать участие в новогодних корпоративных мероприятиях. Об этом сообщает Super.

© Вечерняя Москва

Отмечается, что исполнитель способен «появиться на любой вечеринке», если организаторы заранее оформят бронь и внесут предоплату в размере 50 процентов. На декабрь у артиста уже запланировано несколько выступлений.

Гонорар за новогоднее участие составляет 15 миллионов рублей. Кроме того, организаторы должны предоставить исполнителю перелет бизнес-классом, размещение в пятизвездочном отеле и сопровождение автомобилями ДПС до места проведения мероприятия.

В гримерной, согласно райдеру, обязаны быть 15-летний виски, энергетические напитки и кальян, доступный до и после выхода на сцену, передает Telegram-канал.

Артист 6 октября рассказал, что отправляется проходить срочную службу в армии. СМИ утверждали, что музыканту грозило уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. Он за текущий год проигнорировал шесть повесток. Косолапова могут направить в элитный Семеновский полк, где сейчас служит актер Глеб Калюжный.

Ранее рэп-исполнитель выставил на продажу свой автомобиль BMW M5 черного цвета 2020 года выпуска за 10,5 миллиона рублей.