«Ему это нравится»: Мазаев о скандальном видео Диброва

Музыкант Сергей Мазаев прокомментировал скандальное видео с телеведущим Дмитрием Дибровым. Как сообщает «Звездач», на премии «Все цвета джаза» артист отметил, что Дибров не переживает из-за неприличного ролика.

Мазаев с критикой отнесся к интересу журналистов к видео, отметив, что «других же новостей нет». При этом он считает, что происходящее — «спектакль».

«У меня таких ситуаций было тысячи, просто не было интернета еще. Заканчивалось мордобоем обычно, заставляли сожрать телефон. Но ему это нравится, Димке самому, он артист», — добавил музыкант.

Напомним, что в сентябре Дибров официально развелся с женой Полиной после 16 лет брака. Причиной стал роман уже бывшей супруги с другом семьи, бизнесменом Романом Товстиком.

Дибров объяснил появление скандального видео и рассказал о шантаже

В ноябре в соцсетях появилось видео, на котором мужчина, похожий на Диброва, выходит из машины в Москве с расстегнутой ширинкой и обнаженным половым органом. Через некоторое время телеведущий подтвердил, что на ролике запечатлен именно он, заявив, что перед публикацией его пытались шантажировать.