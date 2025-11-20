Эмиграция, рухнувшие браки и слухи о романах: жизнь Амалии Мордвиновой

Актриса Амалия Мордвинова прославилась благодаря авантюрным и романтическим героиням, но в 2011 году пропала с экранов на годы. Пережившая ряд тяжелых расставаний артистка нашла себя в духовных практиках. В день 52-летия актрисы Starhit вспомнил ее жизненный и любовный путь.

Из провинции в Москву

Людмила Парыгина родилась 20 ноября 1973 года в Южно-Сахалинске в семье учительницы Людмилы Мордвиновой. Папа Морис Монфельд вскоре ушел из семьи, и когда мама вторично вышла замуж, то они с дочерью стали Парыгиными.

Юность девушка провела в Вологде, куда ее увезли родители. При получении паспорта Люда решила взять красивое имя Амалия, а вместо фамилии отчима — мамину девичью. В результате поступать в московские театральные вузы она отправилась именно как Амалия Мордвинова. Ей удалось покорить приемные комиссии ГИТИСа и «Щуки» — артистка сделала выбор в пользу последней, где попала на курс Аллы Казанской. После получения диплома Мордвинова влилась в труппу «Ленкома».

За первый же спектакль «Королевские игры», где Амалия сыграла возлюбленную короля Генриха VIII Анну Болейн, она получила Госпремию России. Это не понравилось коллегам, которые сразу записали девушку в любовницы Марка Захарова. Сама актриса тяжело переживала эти слухи.

«У меня в Щукинском училище был педагог и любимый человек Михаил Цитриняк. Отпуская меня на профессиональную сцену, научив меня играть, он попросил меня: "Пожалуйста, в театре только репетируй. Здравствуйте, отрепетировала, до свидания". Я старалась придерживаться этого правила», — отвечала завистникам артистка.

По всей видимости, устав от сплетен, Амалия ушла в «Маяковку», а позднее также появилась в «Русской антрепризе» Михаила Козакова. Путь в кино для Мордвиновой начался с фильма «Дорога в рай» и комедии «Сны». Уже вскоре она появилась в «Роковых яйцах», «Воре», «Женской собственности».

Новый виток популярности Мордвиновой начался с сериалом «Самозванцы». Многие сочли огромной удачей актрисы съемки в «Охоте на Золушку», а другие — «Рецепт колдуньи». Позднее она появилась в «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Дне радио» и «Generation "П"», а после исчезла с экранов на пять лет.

Рухнувшие браки

Амалия честно признавалась, что не считает себя моногамной и никогда не строила союзов навсегда. Встречая человека, она понимала, что будет с ним столько, сколько получится. Первое замужество же было и вовсе «манифестацией».

«Я приехала из Вологды в Москву и мне захотелось выйти замуж. Но там мне не понравилось — было слишком много обязательств», — говорила она.

Первый супруг был старше, но брак распался через месяц. Есть версия и о его фиктивности — якобы мужчина помог провинциалке закрепиться в столице. Так или иначе, следующие отношения знаменитости были гораздо серьезнее — в «Ленкоме» она познакомилась с режиссером Игорем Зориным.

«Я была любовницей режиссера Михаила Цитриняка. Вышла же замуж за Зорина, за его интеллект. Это качество меня в мужчинах возбуждало всегда больше всего. Цитриняк и Зорин были интеллектуалами. Поэтому мы с ними много говорили и целовались», — признавалась актриса.

Второй брак продержался шесть лет и Мордвинова тяжело переносила развод. Одна из причин разрыва — бесплодие актрисы. В отчаянии она просила Бога свести ее с мужчиной, у которого уже есть дети, и ее мольбы были услышаны: через год актриса встретила предпринимателя Александра Гольданского.

Амалия взяла фамилию избранника и с тех пор фигурировала в титрах как Гольданская. Кроме того, у супругов появилась антреприза «Театральное дело Гольданских». Уже вскоре, на съемках «Охоты на Золушку», артистка поняла, что беременна. У пары родилась дочь Диана.

Через три года после рождения наследницы Гольданский встретил новую любовь и ушел. Амалия не винила его и была уверена, что судьба их свела именно для рождения девочки. Однако свободной она пробыла недолго и решилась на четвертый брак с Вадимом Беляевым. В их браке родились еще трое детей, однако бизнесмен ушел, когда артистка была беременна еще одним.

«Мы с Вадимом очень бурно развивались в своих сферах. Наверно, в какой-то момент мы слишком увлеклись карьерами и самими собой. У Вадима была аллергия на мою звездность, эгоизм, на то, что я ничего не замечала вокруг. Словом, я потеряла мужа», — говорила артистка.

Серьезные перемены

Актриса тяжело переживала новый развод, особенно из-за сына Германа, который был привязан к отцу. Мордвинова стыдилась, что союз рухнул. А после решилась на серьезные перемены в жизни и отправилась в путешествие вместе с детьми.

«Я жила на Гоа, была в Таиланде, на Бали, Гималаях, я навещала дочерей в Америке, объездила Европу, это был ярчайший период», — рассказывала Амалия.

Актриса увлеклась духовными практиками и стала поэтессой, а в Индии познакомилась с новым возлюбленным Игорем Игнатенко. Они провели вместе семь лет, пока мужчина не умер в 2016 году.

В дальнейшем Амалия перебралась в США, где уже обосновалась ее дочка Диана. Знаменитость не хотела возвращаться в кино, позиционируя себя как создателя Центра духовного возрождения женственности «Путь возвышения».

В 2021 году она приезжала в Москву и побывала на премьере фильма «Красотка на взводе», но полноценного возвращения не произошло. Лишь позднее, в 2023 году, на экраны вышел телефильм с участием Мордвиновой «Гид и большие соблазны». Большого успеха картина не добилась, а артистка вновь вернулась в Нью-Йорк.

Недавно звезду заметили на премьере сериала «Константинополь» в Москве и сейчас поклонники гадают, не решила ли Амалия снова вернуться в Россию и в отечественное кино. Кроме того, некоторые фанаты сошлись во мнении, что их кумир решила прибегнуть к пластической хирургии.