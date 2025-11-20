Шуфутинский раскрыл секрет отношений с молодой женой

Михаил Шуфутинский уже не один год счастлив в отношениях с супругой Светланой, которая моложе его почти на тридцать лет. Кажется, что они всегда вместе: и в жизни, и на работе. На днях пара появилась на концерте в Кремле, где Михаил Захарович раскрыл секрет их крепких отношений.

© Дмитрий Ильинский

Светлана и Михаил знакомы почти тридцать лет. Девушка работала в коллективе Шуфутинского танцовщицей. Пара сблизилась после смерти супруги Михаила Захаровича.

«Король шансона» теперь не представляет без Светланы своей жизни. Он уверен: жена – его главная опора и поддержка. В Кремле Светлана трепетно ухаживала за мужем: на это обратили внимание и поклонники, и коллеги.

Шуфутинский уверен: Светлана послана ему свыше.

– Я вообще счастливый человек, – объясняет Михаил Захарович. – Счастье – оно как? Если есть, то есть. Если нет, то – нет! У меня оно есть.

При этом Михаил Захарович уверил корреспондентов «МК», что ревности в их отношениях нет совершенно. Супруга к поклонницам, которые приходят на концерты Шуфутинского, звездного мужа не ревнует. По словам короля шансона, так было изначально.

– А чего меня ревновать? – удивляется Михаил Захарович. – Если меня украдут, то наутро принесут обратно. И еще скажут: «Заберите обратно, ради бога!»

Напомним, незадолго до этого Шуфутинский отчитал журналистов за то, что не соблюдают рамки приличия и пытаются узнать тонкости их отношений с женой.