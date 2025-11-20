Тайная «дочь», связь с Кеннеди и потеря отца: факты из жизни Плисецкой

20 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения легендарной артистки Майи Плисецкой. Артистка была примой Большого театра, снималась в кино и восхищала Индию своей грацией, обвинялась в шпионаже и романе с братом президента США. News.ru вспомнил биографию Плисецкой в день рождения.

Расстрел отца

Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в семье советского дипломата Михаила Плисецкого и актрисы немого кино Рахили Мессерер, став старшей из трех детей семьи. Когда Майе исполнилось 12 лет, ее отца обвинили в покушении на Иосифа Сталина и приговорили к расстрелу. Спустя годы Плисецкого оправдали, хоть и посмертно.

Мать будущей балерины тоже оказалась под арестом — как жена изменника Родины. Ее детей забрали родственники, Майя переехала к тете по материнской линии, балерине Суламифь Мессерер. Та удочерила ее, чтобы девочка не оказалась в детдоме.

Любовь на всю жизнь

Плисецкая познакомилась с будущим мужем Родионом Щедриным на вечеринке у Лилии Брик. Впоследствии балерина вспоминала, что отпускала остроты в адрес композитора и он обиделся. Новая встреча Щедрина и Плисецкой произошла спустя три года на репетиции — балерина была в обтягивающем трико и покорила мужчину своей грацией, стройностью красотой.

В 1958 году Плисецкая и Щедрин поженились и жили вместе до ее смерти 2 мая 2015 года. Детей у них не родилось.

Подозрения в шпионаже

В 1956 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и председатель Совмина СССР Николай Булганин во время визита в Англию договорились о гастролях Большого театра в Лондоне. Однако Плисецкую, которая тогда была его примой, не пустили за границу. Приказ об этом издал председатель КГБ СССР Иван Серов, который считал балерину английской шпионкой.

Причиной стала ее дружба с секретарем британского посла в Москве Джоном Морганом. В КГБ пытались уличить их в любовной связи, предположив, что балерина делится ценной информацией с британскими спецслужбами. Однако доказательств не нашлось.

Сняли запрет на выезд для Плисецкой лишь в апреле 1959 года. В 1958 году Серова на посту сменил Александр Шелепин. Щедрин позвонил ему и пожаловался на то, что чекисты преследуют балерину, не выпуская за границу. Глава КГБ посоветовал написать письмо Хрущеву, которое пообещал передать лично в руки. Год спустя глава СССР разрешил балерине выезд за границу, чтобы та отправилась с труппой Большого театра на гастроли в США. После возвращения она была удостоена звания народной артистки СССР.

Был ли роман с Кеннеди?

На гастролях в Штатах Плисецкая познакомилась с братом американского президента Джона Кеннеди Робертом — в ходе общения выяснилось, что они родились в один день. На прощание политик поцеловал балерину в щеку, а также спросил о планах на день рождения. Артистка ответила, что будет в Бостоне.

В день 38-летия в номер Плисецкой постучал посыльный, который вручил ей букет роз и золотой браслет в качестве подарка от Кеннеди. После этого они общались еще несколько лет. Коллеги приписывали танцовщице роман с государственным деятелем, однако Плисецкая долгое время ее отрицала, говоря, что они лишь дружат. Призналась в наличии романтики в их отношениях она лишь спустя годы.

«Флирт — не флирт. Игра — не игра. Зов — не зов… Но тяга — была. Интерес — был. Любопытство — было. Новизна — была. Непривычность — была», — писала Плисецкая в своей книге «Я, Майя Плисецкая».

Съемки в кино и слава в Индии

Плисецкая начала свою кинокарьеру с телевизионных адаптаций балетных постановок — «Сказка о Коньке-Горбунке» и «Лебединое озеро». Позднее, в 1967 году, она сыграла Бетси в «Анне Карениной». Игра балерины покорила зрителей — критики писали, что артистка словно жила в эпоху писателя Льва Толстого.

Творчество артистки любили во многих странах мира, в том числе и в Индии. Особенно зрители восхищались ее номером «Умирающий лебедь», который для 14-летней балерины ставила тетя. Она сделала ставку на руки и шею, чтобы, по ее словам, отвлечь внимание публики от неудачных стоп Майи. Этот образ настолько понравился индийским зрителям, что даже премьер-министр Джавахарлал Неру высказывал свою похвалу.

Судебные разбирательства

В январе 1999 года в одной из газет появилась статья, как утверждалось, от дочери балерины Юлии Глаговской — она утверждала, что родилась в Ленинграде 3 сентября 1976 года. По словам женщины, артистка забеременела от мужа, но по какой-то причине отказалась от новорожденной девочки.

Плисецкая опровергла информацию и подала иск о защите чести и достоинства к газете и автору статьи. Его удовлетворили, обязав издание выплатить компенсацию знаменитости за моральный вред и опубликовать опровержение.