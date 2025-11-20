Лепс раскрыл, как дважды был на грани жизни и смерти

Певец Григорий Лепс рассказал о проблемах со здоровьем. Артист признался, что дважды был в прекоматозных состояниях.

© Passion.ru

Лепс пояснил, что он находился на грани смерти, но врачи спасти ему жизнь. По словам артиста, хоть он несдержанный и вспыльчивый, ему всегда помогают хорошие люди. В свою очередь, певец им платит той же монетой.

«У меня были два прекоматозных состояния, две реанимации <…> Бог решил, что я еще пока нужен здесь. Завтра решит по-другому — меня не будет», — приводит его слова «Минская правда».

Как пояснил артист, он нерационально распоряжается своим голосом и не бережет себя — у Лепса была четыре операции под общей анестезией на голосовые связки. При этом исполнитель хита «Рюмка водки» продолжает работать на пределе сил.

Напомним, недавно Григорий Лепс вышел в неадекватном состоянии на сцену во время концерта во Владивостоке. После этого артиста госпитализировали в больницу с тяжелым отравлением. Сообщалось, что могут отменить ближайшие выступления знаменитости, но в итоге этого не произошло. Певец назвал преувеличенными слухи о его здоровье.