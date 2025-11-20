Не могла выходить из квартиры: Юлия Михалкова впервые раскрыла свое заболевание
Актриса и звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова впервые рассказала о болезни, которая на несколько месяцев заперла ее в квартире. У знаменитости произошло защемление нерва спины – она не могла покинуть жилище без посторонней помощи и передвигаться из спальни на кухню.
Подробности сообщает mk.ru.
«Однажды я просто не смогла встать с кровати из-за сильнейшей боли в спине. Это был очень сложный период. Я оказалась в прямом смысле заперта в квартире», - поделилась Михалкова.
Актриса рассказала, что перемещалась с большим трудом. Ей потребовались сложная реабилитация, лекарства. Выехать куда-либо было для Юлии «настоящим испытанием», путь от квартиры до лифта занимал 20 минут. Малейшая неровность на дороге отзывалась болью в спине.
В этот период Михалкова занялась некогда любимым делом – парфюмерией.
«Хочу стать высококлассным парфюмером. Подумываю, чтобы выпускать ароматы, посвященные каждому созданному мною фильму или сериалу», - поделилась артистка.
